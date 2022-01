MVV wacht coronamaatregelen niet af en opent het stadion bij derby tegen VVV: ‘Bittere noodzaak’

,,Vergeet niet dat in deze huidige lockdown de voetbalclubs de eerste getroffenen waren. Daar waar horeca en winkels 19 december op slot gingen, zijn de poorten voor onze supporters en sponsoren als sinds half november gedwongen hermetisch op slot. Het kabinet besloot namelijk in november al dat publiek drie weken lang niet welkom zou zijn bij alle sportwedstrijden. Het was een van de maatregelen om het aantal coronapatiënten terug te dringen en de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Nu we al weken zien dat omikron minder gevaarlijk is, het merendeel van Nederland en gevaccineerd én geboosterd is, willen en kúnnen we niet langer wachten", aldus de nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie.