MVV gaat ‘passende maatregelen’ nemen tegen racisme

,,Aan het einde van de wedstrijd is vanuit het MVV-supportersvak blijkbaar iets geroepen tegen een speler van FC Dordrecht”, meldt de Limburgse club in een korte verklaring. ,,Volgens de betreffende speler zou het gaan om een racistische opmerking. MVV Maastricht benadrukt met kracht dat voor racisme geen plek is binnen onze club en het voetbal in het algemeen. Niet alleen nemen we afstand van racisme; mocht er inderdaad iets racistisch geroepen zijn vanuit het MVV-vak tegen de betreffende speler, dan zullen tegen de persoon in het MVV-vak direct passende maatregelen genomen worden.”