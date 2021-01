Mvogo raakt niet in de war: ‘Aan een stresskip op doel heeft PSV niks’

Loting Dit zijn de tegenstan­ders van Jong Oranje in de kwalifica­tie voor het EK van 2023

28 januari Jong Oranje neemt het in de kwalificatiereeks voor het EK van 2023 onder meer op tegen Zwitserland. De Nederlandse voetbaltalenten, die bij de loting in pot 1 met daarin de groepshoofden zaten, werden in poule E verder gekoppeld aan Bulgarije, Wales, Moldavië en Gibraltar. Jong Zwitserland doet evenals Jong Oranje mee aan het komende EK in Hongarije en Slovenië.