Multifunctionele Van de Beek: ‘Ook bij Ajax speelde ik op verschillende posities’

,,Ik heb gewoon elke training hard gewerkt en weet dat ik het team iets extra’s kan brengen”, zei Van de Beek, die zowel in een defensieve als een offensieve rol kan spelen, voorafgaand aan het duel in de Champions League met Paris Saint-Germain. Sinds de entree van Van de Beek heeft Bruno Fernandes de voorkeur op de positie van nummer 10.

Volgens trainer Ole Gunnar Solskjaer is echter niet alleen Van de Beek multifunctioneel, maar alle veldspelers. ,,We hebben maar twee spelers die op slechts één positie kunnen spelen en dat zijn onze keepers”, aldus Solskjaer. ,,Alle anderen hebben de kwaliteiten om op meerdere posities te spelen.”

Van de Beek heeft geen moeite met het overvolle schema in Engeland. ,,Ik voel me goed. Voorheen, bij Ajax, speelde ik ook drie keer in een week en ik wist dat ik hier ook veel wedstrijden zou spelen. Trainen is ook leuk, maar je leeft voor de wedstrijden. Ik denk dat deze avonden, de Champions League-avonden, de beste zijn. De Premier League is natuurlijk de grootste competitie en ook geweldig, maar de Champions League is gewoon iets speciaals. Daar ben je voetballer voor.”