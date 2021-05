Mühren troeft Ronaldo, Messi én Haaland af: ongekende cijfers voor Cambuur-spits

Ontknoping Welke club promoveert vanavond naar de eredivisie? Dit zijn de scenario’s voor de vier kansheb­bers

13:06 Vanavond staat de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op het programma. Het kampioenschap is inmiddels beslist in het voordeel van SC Cambuur, maar de strijd om plek twee is nog altijd in volle gang. Maar liefst vier clubs maken nog aanspraak op de tweede plaats en dus directe promotie naar de eredivisie. Dit zijn de scenario’s.