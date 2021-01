Mühren en de waanzinnige productie van Cambuur: ‘Wraak? Daar zijn we niet mee bezig’

Keuken Kampioen DivisieSC Cambuur hoopt vanavond in de topper tegen FC Volendam (21.00 uur) opnieuw een stap dichter bij de titel en daarmee promotie te komen. Topschutter Robert Mühren en zijn ploeg razen onverstoorbaar door de Keuken Kampioen Divisie, jagend op de plek in de eredivisie die het eigenlijk vorig jaar al verdiende.

Door Jeffrey van der Maten



Elf punten voorsprong op de nummer drie, met afstand de meest productieve ploeg van de competitie en kwalitatief waarschijnlijk de allersterkste. Niets wijst erop dat SC Cambuur dit jaar nog naast een ticket voor de eredivisie grijpt. Al zullen ze daar na afgelopen seizoen waarschijnlijk niet meer zomaar rekening mee houden. Cambuur én De Graafschap stevenden toen hard af op promotie, maar de KNVB nam na het stilleggen van het betaalde voetballen het veelbesproken besluit geen promotie en degradatie toe te staan.

Het is verleden tijd, de knop is omgezet in Leeuwarden. Dat blijkt uit de resultaten, maar ook uit de woorden van topscorer Robert Mühren. ,,We zijn er niet meer mee bezig, nee‘’, zegt de spits. ,,Eigenlijk hebben we het er als ploeg nooit meer over. We krijgen iedere week de vraag of we zinnen op wraak, maar het ligt achter ons.’’

Volledig scherm Robert Mühren. © BSR Agency Mühren en consorten besloten de teleurstelling zo snel mogelijk te wissen uit het geheugen en door te schakelen naar de nieuwe campagne, waarin de Leeuwarders onverstoorbaar doorrazen. ,,Ik denk dat we wel iets beter zijn dan afgelopen seizoen. We hebben onze selectie in stand gehouden, waardoor we goed op elkaar ingespeeld zijn. Dat betaalt zich uit.’’

Mühren geeft toe dat hij benieuwd is hoe zijn ploeg ervoor had gestaan in de eredivisie. ,,Het was zeker leuk geweest om met deze groep op het hoogste niveau te spelen. We doen niet veel onder voor de plekken twaalf tot achttien, vind ik.’’

In achttien speelronden noteerde Cambuur al vijftien zeges en 58 (!) treffers, waarvan de 7-2 overwinning op concurrent Almere City waarschijnlijk het hoogtepunt vormde. In de KNVB-beker werd uitgerekend RKC, de ploeg die afgelopen seizoen werd gered door het bondsbesluit, na strafschoppen uit het toernooi geknikkerd. Het elftal van trainer Henk de Jong verloor daarna in de beker van Go Ahead (1-2), maar is in de competitie bezig aan een sterke reeks. De laatste acht duels in de Keuken Kampioen Divisie werden gewonnen. Ja, ondanks de koude wintermaanden breekt de zon volop door boven het Cambuur Stadion.

Quote Waar ik volgend jaar speel, gaan we in in juni bekijken. Robert Mühren

Ook doelpuntenmachine Mühren zelf, die in het verleden al in de eredivisie speelde met AZ, Sparta en NAC, draait dit seizoen weer op volle toeren. In 17 wedstrijden vond hij al achttien keer het net, waarmee hij op topscorerskoers is. Met zijn doelpuntendrift lijkt hij Cambuur de eredivisie in te gaan schieten. Maar of hij er zelf dan ook bij is? ,,Dat weet ik nog niet. Waar ik volgend jaar speel, gaan we in in juni bekijken’’, aldus de van Zulte Waregem gehuurde aanvaller. ,,Persoonlijk gaat het dit seizoen goed, maar er is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar.’’

Mühren en zijn ploeggenoten dienen vanavond een fikse horde te nemen richting promotie. Cambuur ontvangt FC Volendam, de oude club van Mühren. ,,Dat wordt een pittige wedstrijd. Ik vind Volendam een van de betere ploegen van de competitie, voetballend zijn ze heel goed.’’

Gevreesd wordt er in Leeuwarden echter niet. Het treffen met de subtopper biedt opnieuw de gelegenheid om te laten zien waar het komend jaar hoort te spelen: de eredivisie.

Volledig scherm SC Cambuur boekte afgelopen zondag bij FC Eindhoven de achtste overwinning op rij. © BSR Agency

Volledig scherm Mühren haalt uit voor zijn tweede goal tegen FC Eindhoven. © BSR Agency