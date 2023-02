Morgen loting Europa League, maar Feyenoord weet al dat het geen fans mag meenemen

Voetbalpod­cast | 'Aan Erik ten Hag wordt in Manchester niet meer getwijfeld’

Manchester United lijkt de volgende prooi van dollars uit het Midden-Oosten te worden. Al is er nog een tweede overnamekandidaat. Welke gevolgen heeft een verkoop van United voor Ten Hag? Etienne Verhoeff bespreekt het met onze man in Engeland: Geert Langendorff. Daarnaast gaat het over Gakpo in de Champions League, het lachertje Chelsea en dure huizen in Londen.