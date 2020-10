Moniz blikt terug op gitzwarte middag: ‘Pigment als maatstaf? Lachwekkend’

Door Wesley van Oevelen



Rotterdam Eigenlijk wil Ricardo Moniz na zijn ontslag in januari niet terugblikken op z’n Excelsior-periode, zeker niet in de media. Maar over die afschuwelijke middag in Den Bosch maakt de trainer graag een uitzondering. Het is nu bijna een jaar geleden dat Ahmed Mendes Moreira met de tranen in zijn ogen van het veld stormde, nadat een gedeelte van de fanatieke Den Bosch-aanhang hem met de meest mensonterende termen had uitgescholden. Vanwege zijn huidskleur, dus. Nog altijd windt Moniz zich enorm op over het racistische voorval.



,,Tuurlijk heeft het wat met me gedaan”, blikt de trainer terug. ,,Eigenlijk heeft ‘Achie’ het toen al goed gezegd: Het is inderdaad belachelijk dat het anno 2019 nog gebeurde. Pigment als maatstaf, lachwekkend. Waar gaat dat over? Als er morgen iemand komt met een coronavirusvaccin, maakt het dan uit dat hij eruit ziet als Winnetou, Pelé of Boris Johnson? Waar zijn we bezig?”