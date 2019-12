Moment van het decennium: De WK-finale terugkijken bij de bondscoach thuis

De WK-finale van 2010, Oranje tegen Spanje, groter werd het dit afgelopen decennium niet. De perskaart van de finale hangt al jaren ingelijst in mijn werkkamer. Met ernaast een strookje uit de krant van een dag later. Zes regels uit het gedicht ‘Success’ van de Amerikaan Berton Braley, geschreven in 1916 voor soldaten die ten oorlog gingen. Dirk Kuyt sms’te ze die 11de juli 2010 anderhalf uur voor de finale. Hij wilde laten merken: we gaan het flikken, we gaan het doen: wereldkampioen!

Maar het meest bijzondere moment kwam eigenlijk nog vijf maanden later. Met collega Chris van Nijnatten schoven we bij Bert van Marwijk aan voor een exclusieve reportage. Bij de bondscoach thuis in Meerssen keken we de finale terug. Bert had de beelden nooit meer gezien. Geen zin in. Te veel pijn. Maar hij stemde toe. En dus keken we, praatten we, vloekten we. Uren lang. Het leverde vier pagina’s op in de kerstkrant van AD Sportwereld. Unieke kopij met unieke foto’s van Pim Ras.