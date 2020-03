Moment én duur van ingrijpen door overheid overvalt voetbalwereld

Video Rob Jansen: Hele wereld heeft er één grote puinhoop van gemaakt

17:14 Op de vraag wat de coronacrisis voor financiële gevolgen heeft voor de internationale voetbalwereld geeft spelersmakelaar Rob Jansen niet eens antwoord. Want: ,,Het enige wat nu telt is dat we ons met z'n allen gaan bezinnen op waar we mee bezig zijn. De hele wereld heeft er één grote puinhoop van gemaakt. Ja, ook de voetbalwereld. Het gaat om decadentie en om geld. Laten we elkaar eindelijk eens helpen.”