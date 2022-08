Mohamed Ihattaren hervat na weken afwezigheid individuele training Ajax: ‘Back in business’

De 20-jarige Ihattaren begon uitstekend aan de voorbereiding met een glansrol in de eerste oefenduels. Op het trainingskamp in De Lutte liet hij weten een zware periode achter de rug te hebben, maar zich nu weer helemaal voetballer te voelen .

Vervolgens ontbrak hij echter in vriendschappelijke wedstrijden tegen Lokomotiva Zagreb en Eupen en nam Ajax hem niet mee voor het trainingskamp in Oostenrijk. Volgens de officiële lezing omdat hij ‘niet fit’ zou zijn. Technisch manager Gerry Hamstra liet vorige week nog weten geen datum te durven plakken op een terugkeer van de spelmaker bij de selectie.

,,Laat ik duidelijk zijn dat we allemaal bezorgd zijn om Mo’’, zei hij voorafgaand aan een benefietduel met Sjachtar Donetsk tegenover Ziggo Sport. ,,Natuurlijk zijn we een voetbalclub, maar sommige dingen gaan verder dan voetbal. We zijn als club heel begaan met Mo en zijn in directe lijn in contact met hem. Hopelijk gaat het snel weer de goede kant op.’’