Mogelijk einde seizoen Botteghin na zware knieblessure

Botteghin had tegen Ajax juist voor het eerst in twee maanden weer een basisplaats gekregen van trainer Giovanni van Bronckhorst, die hem de voorkeur gaf boven Jan-Arie van der Heijden. De mandekker was zijn plek in het hart van de defensie in november kwijtgeraakt aan Sven van Beek. Als Botteghin voorspoedig herstelt, kan hij aan het einde van het seizoen zijn rentree maken.



De Braziliaan liep in september 2017 ook al een knieblessure op. Botteghin, die sinds 2015 voor Feyenoord speelt, kwam daardoor vorig seizoen slechts tot twaalf competitieduels.