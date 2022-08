Moeizame overwinning voorkomt opnieuw een zwakke seizoenstart voor AZ

AZ is het eredivisieseizoen begonnen met een overwinning. Tegen Go Ahead Eagles kwam het maar moeizaam op gang. Goals van Vangelis Pavlidis en basisdebutant Myron van Brederode zorgden voor de goals in eigen huis: 2-0.

De contouren van weer een matige seizoenstart tekenden zich alweer af in Alkmaar na een zwakke eerste helft van AZ waarin het nauwelijks iets kon creëren tegen een bijna volledig gerenoveerd Go Ahead Eagles dat met een rits nieuwe spelers aan de aftrap stond. De goals die laat in de tweede helft vielen, zorgden ervoor dat het Alkmaarse thuispubliek uiteindelijk nog met een lach huiswaarts keerde.



AZ, de nummer vijf van het vorige seizoen, begon het vorige seizoen al met vier nederlagen in zes wedstrijden terwijl het in de jaargang daarvoor zes keer gelijkspeelde in evenzoveel wedstrijden. De vrees voor een nieuwe trend was voelbaar in Alkmaar. Ook omdat de matte vertoning in vooral de eerste helft van de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen volgde op een nederlaag in de heenwedstrijd tegen het Schotse Dundee United, waardoor nu al een Europese uitschakeling in de Conference League dreigt.

Creativiteit gezocht

De zorgen over die nakende uitschakeling konden zondagmiddag niet helemaal worden weggenomen tegen Go Ahead. Daarvoor laat het creatief arme AZ in de eerste wedstrijden van het seizoen te weinig zien. Niet voor niets is de club nog op zoek naar een creatieve middenvelder. De transfer van de Argentijn Ezequiel Bullaude van de club Codoy Cruz lijkt er niet van te komen, maar eigenlijk is zijn komst hoog noodzakelijk.



De creativiteit komt bijvoorbeeld niet echt van Hakon Evjen, de Noorse aanvaller die maar blijft worstelen sinds zijn komst naar de club drie jaar geleden. Dani de Wit is de hardwerkende nummer tien die nooit verzaakt maar ook zelden iemand vrij voor de goal zet. In de spits kreeg Vangelis Pavlidis een aantal mogelijkheden die hij aanvankelijk niet kon benutten. Met zijn goal in de tweede helft bewees hij wel weer zijn waarde voor de club waar hij vorig seizoen ook al zestien keer voor scoorde.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis viert de 1-0. © ANP

Lichtpunt was ook Myron van Brederode die door trainer Pascal Jansen was beloond met zijn basisdebuut. Ook omdat zomeraanwinst Jens Odgaard nog geblesseerd is. De negentienjarige jeugdexponent is een van de spelers uit de eigen jeugdopleiding waar AZ op hoopt te kunnen rekenen komend seizoen. Van Brederode is snel en gedrongen en mag zich komend seizoen verheugen op veel speelminuten en maakte in de slotfase ook nog een treffer. Ook al omdat de vaste linksbuiten Jesper Karlsson nog wel even uit de roulatie is met zijn blessure.

Voor de wedstrijd tegen Dundee United heeft AZ goede hoop dat het dan voor het eerst kan beschikken over Riechedly Bazoer en ook Yukinari Sugawara. Met hen erbij hopen de Alkmaarders de eerdere zeperd in Schotland weer ongedaan te maken.