Mitchell Dijks stapt gelouterd avontuur in bij Vitesse: ‘Met Zlatan was het gewoon meppen’

Aanklager start onderzoek Bij FC Utrecht zijn ze klaar met hun probleem­sup­por­ters: ‘Ze verpesten het voor iedereen’

Oerwoudgeluiden, fans die de confrontatie zoeken met supporters van de tegenpartij en vuurwerk dat zondag op het veld ontplofte tijdens het duel met Ajax. FC Utrecht zit in zijn maag met een onverbeterlijk deel van zijn aanhang. Wat is de oplossing? ,,De individuen die over de schreef gaan keihard aanpakken, dat is de meest eerlijke manier.”

29 augustus