Misser van het jaar voor RKC’er Florian Jozefzoon: ‘Of ik hier wakker van lig? Dat denk ik wel ja’

Hij kan er nu wel om lachen, om dat wonderbaarlijke moment in de wedstrijd tegen FC Groningen. RKC’er Florian Jozefzoon had de bal vanaf een metertje voor het binnenlopen, maar miste, half struikelend. Of hij blij was dat Michiel Kramer er nog twee maakte? Dat zeker. ,,Maar ik ben bang dat dit toch het moment van de wedstrijd blijft.”

Jozefzoon heeft geen idee hoe hij de uitgelezen mogelijkheid kon missen. ,,Ik wilde hem binnenschieten met links. Ik weet niet hoe ik miste, maar ik miste. Het hoort erbij als topsporter, maar het was heel ongelukkig. Het was moeilijker om hem te missen dan te maken.”

Wakker schieten

Omdat RKC won (2-1) na twee goals van Michiel Kramer stond Jozefzoon alsnog met een big smile op zijn gezicht. ,,Dat verzacht de pijn. Maar of ik er vannacht wakker van lig? Dat denk ik wel, ja.”

In de kleedkamer werden nog niet veel grapjes gemaakt, maar zijn vrienden waren iets minder met hem begaan. ,,Op mijn telefoon had ik al wat gifjes opgestuurd gekregen. Ach ja, over een paar dagen is iedereen het vergeten en praat niemand er meer over. Ik moet er even doorheen.”

Zijn aanvoerder Kramer had hij wel even bedankt voor de twee doelpunten in de niet erg goede wedstrijd van RKC. Of hij hem nog een biertje gaat brengen? ,,Hij heeft er al twee", besluit de aanvaller lachend.