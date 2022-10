Mislukt experiment voor Oranje Leeuwinnen: ‘Op basis hiervan worden er geen speelsters afgeschreven’

Aanklager onderzoekt Willem II - FC Den Bosch na chaos op tribune en vuurwerk op het veld

De aanklager betaald voetbal doet onderzoek naar de wedstrijd tussen Willem II en FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie. Het duel lag vrijdag in Tilburg bijna 1,5 uur stil vanwege onrust op de tribunes. Scheidsrechter Martin Pérez had de spelers na ruim een kwartier spelen naar de kleedkamers gestuurd, nadat vuurwerk op het veld was gegooid.

11 oktober