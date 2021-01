Misidjan en RKC-duo top, Bero en Broja matig

De Spaanse back van FC Groningen, Miguel Leal speelde een helft dramatisch tegen Heracles en kreeg een 4. De Vitesse-spelers Matus Bero en Armando Broja kregen dat cijfer ook voor hun matige optreden tegen RKC.

Heracles – FC Groningen 1-0

Heracles: Blaswich 7; Breukers 6,5 (81. Fadiga -), Rente 6,5, Pröpper 7, Quagliata 6,5; De la Torre 6,5, Azzaoui 6 (86. Szöke -), Schoofs 7; Van der Water 6,5 (76. Kiomourtzoglou -), Vloet 6 (86. Kutucu -), Burgzorg 7 (80. Knoester -).

FC Groningen: Padt 6,5; Te Wierik 6, Itakura 6, Van Hintum 6, Leal 4 (46. El Hankouri 6), Lundqvist 5, D. van Kaam 5,5 (61. Slor -), Gudmundsson 6,5 (83. Dankerlui -); Da Cruz 4,5 (83. Dammers -), Strand Larsen 5,5, Suslov 5 (70. Dallinga -).

Scheidsrechter Van Boekel: 6.

Man of the match: Delano Burgzorg was weer de matchwinnaar van Heracles. Hij scoorde nu drie eredivisieduels achter elkaar. Een primeur voor de snelle aanvaller.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Utrecht – PEC Zwolle 3-3

FC Utrecht: Oelschlägel 5; Ter Avest 6, St. Jago 5, Janssen 5 (77. Ramselaar -); Warmerdam 5,5, Maher 5, Van de Streek 5,5. Van Overeem 5,5 (61. Emanuelson -); Kerk 5,5, Dalmau 4,5 (61. Sylla -), Boussaid 5 (85. Balk -).

PEC Zwolle: Mous 7; Van Wermeskerken 6,5, Van Polen 5, Kersten 5,5, Nakayama 5,5; Strieder 6,5, Lam 6,5 (81. Van den Belt -), Huiberts 5 (46. Clement 6); Misidjan 7,5 (71. Reijnders -), Buitink 6,5 (71. Ghoochannejhad -), Pherai 6 (46. Manuel 6).

Scheidsrechter Van der Laan: 5,5.

Man of the match: Virgil Misidjan blijkt een uitstekende winteraanwinst voor PEC Zwolle. De aanvaller zorgt voor veel dreiging en maakte tegen FC Utrecht een geweldige goal.

Volledig scherm Virgil Misidjan (links). © Pro Shots / Thomas Bakker

Fortuna Sittard – VVV 3-2

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Angha 6, Janssen 6,5, Tirpan 6,5, Cox 6,5; Seuntjens 7, Tekie 6, Rienstra 6,5; Semedo 6,5 (90. Van Beijnen -), Flemming 7, Hansson 6,5 (81. Van den Buijs -).

VVV: Kirschbaum 5,5; Pachonik 5, Gelmi 5,5 (81. John -), Da Graca 5, Guwara 6; Post 6, Machach 6 (88. Kum -), V. Van Crooij 5,5, Donis 5 (60. Arias 5,5) ; Giakoumakis 5,5, Roemer 5 (60. Hunte 6).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6,5.

Man of the match: Een van de pijlers onder het succes van Fortuna Sittard is Zian Flemming. De aanvaller heeft nu al zeven keer gescoord. Tegen VVV was hij goed voor de belangrijke openingstreffer.

Volledig scherm © BSR Agency

Vitesse – RKC 1-1

Vitesse: Pasveer 6,5; Doekhi 5, Bazoer 7, Rasmussen 5; Dasa 5,5, Bero 4, Tannane 5, Touré 5 (55. Vroegh 5), Wittek 5 (86. Manhoef -); Broja 4 (55. Huisman 5), Openda 4,5 (78. Darfalou -).

RKC: Lamprou 6,5; Bakari 6,5, Meulensteen 7, Touba 7,5, Quasten 6 (66. Lutonda -); Anita 7,5, Van der Venne 6,5 (88. Mulder -), Tahiri 7; Sow 6 (66. Gaari -), Stokkers 5 (63. Oosting -), Daneels 6,5.

Scheidsrechter Martens: 6.

Man of the match: Vurnon Anita speelde drie weken niet voor RKC en de Waalwijkers voelden dat verlies. Tegen Vitesse was hij weer terug en speelde zijn club verrassend gelijk tegen de hoogvlieger.

Volledig scherm Vurnon Anita (links). © Pro Shots / Paul Meima

FC Twente – Heerenveen 0-0

FC Twente: Drommel 6,5; Ebuehi 6,5, Dumic 6,5, Pierie 6, Smal 6; Roemeratoe 6 (46. Ilic 5), Zerrouki 7, Bosch 6,5; Narsingh 6 (68. Abass -), Danilo 6, Menig 6.

Heerenveen: Mulder 6,5; Floranus 6, Dresevic (80. Van Hecke -), Bochniewicz 6, Kaib 6; Halilovic 5,5, Kongolo 5,5, De Jong 5, J. Veerman 5; Van Bergen 5 (68. Nygren -), H. Veerman 4 (80. Hajal -).

Scheidsrechter Manschot: 6,5.

Man of the match: FC Twente draait de laatste weken stroever dan aan het begin van het seizoen maar op het middenveld is Ramiz Zerrouki een positieve uitzondering.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Willem II – FC Emmen 2-0

Willem II: Brondeel: 6,5; Owusu: 6,5, Holmen: 6,5, Heerkens (26. Van der Heijden 7), Köhn 6; Nunnely 6 (74. Romeny -) Spieringhs 7, Llonch 6,5, Köhlert 7 (74. Köhlert -), Wriedt 7 (58. Selahi 6) Pavlidis 5,5.

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 5, Bakker 6, Araujo 5, Cavlan 5; Ben Moussa 5 (70. Jansen -), Vlak 5; Peña 5, Frei 6,5, Laursen 6 (81. De la Torre -); De Leeuw 6.

Scheidsrechter Kuipers: 6,5.

Man of the match: Kwasi Wriedt blijkt in de strijd tegen degradatie een gouden greep voor Willem II. De Ghanese spits scoorde al vijf keer in tien duels.

Volledig scherm Kwasi Wriedt krijgt de schoen van Miguel Araujo in zijn gezicht. © Pro Shots / Toin Damen

ADO Den Haag – Sparta 1-1

ADO Den Haag: Fraisl 5,5; Van Ewijk 5,5, Del Fabro 6, Kemper 5,5, Familia-Castillo 6; Vejinovic 6, Gomelt 6,5, Goossens 6,5 (70. Pinas -); Adekanye 6 (59. Besuijen 6), Kramer 6, Mokhtar 6 (72. Catic 5,5).

Sparta: Okoye 7; Abels 6, Beugelsdijk 6, Heylen 6,5, Pinto 5, Mijnans 5 (46. Fortes 6), Harroui 5, Engels 5 (65. L. Duarte -), Auassar 5.5 (65. Kharchouch -), Smeets 5 (46. Gravenberch 6,5), Thy 5.

Scheidsrechter Blank: 4,5.

Man of the match: Invaller Reda Kharchouch redde op de valreep een punt voor Sparta terwijl hij nog maar net in het veld stond.

Volledig scherm Reda Kharchouch (voor). © Pro Shots / Mischa Keemink