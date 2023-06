Minder snel staken bij voorwerpen op het veld, eerder geel bij wangedrag spelers en trainers

Dick Schreuder vertrekt naar Spanje, PEC Zwolle haalt Johnny Jansen als opvolger

PEC Zwolle en hoofdtrainer Dick Schreuder (51) gaan uit elkaar. De oefenmeester, die nog een contract had voor twee seizoenen, vertrekt per direct en gaat vrijwel zeker aan de slag bij de Spaanse derde-divisonist CD Castellón. Voor Schreuder komt er daarmee een einde aan een ruim anderhalf jaar durend dienstverband in Zwolle.