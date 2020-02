Miljoenentransfers bezorgen amateurs nieuwe toiletten, tribunes en led-lampen

Door Daniël Dwarswaard



Laatst nog stond er bij amateurclub Spartaan ’20 een scout uit Duitsland op de vroege zaterdagmorgen aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid. Driftig te pennen in zijn kladblokje. Hij wist ook: hier op deze amateurvelden speelde vroeger Joshua Zirkzee, de jonge Nederlander die langzaam naam maakt bij de Duitse grootmacht Bayern München.



Spartaan ’20, een roemruchte amateurclub die dit jaar het 100-jarige jubileum viert, is óók de club waar onder anderen Denzel Dumfries, Anwar El Ghazi, Bruno Martins Indi en Luc Castaignos een deel van hun jeugd voetbalden. In het betaald voetbal lopen ruim twintig spelers rond die een verleden hebben bij de club. Een veelvoud (ongeveer zestig) daarvan speelt nu in de jeugd- of beloftenploegen van profclubs. Los van de trots, wordt de club ook financieel wijzer door als opleidingsinstituut te fungeren.



De zogenoemde solidariteitsbijdragen na transfers van jeugdspelers, leverde Spartaan ’20 een flink potje geld op. Simpel gezegd: omdat bijvoorbeeld Bruno Martins Indi in het verleden van Feyenoord naar FC Porto werd getransfereerd en Anwar El Ghazi van Ajax naar Lille, is het gehele complex nu uitgerust met LED-verlichting.