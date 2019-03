Miljoenendeal PSV: dit zijn de nieuwe shirtsponsoren

Tijdens de rondreis werden directeuren van de verschillende bedrijven opgehaald om per bus mee verder te reizen naar het Philips Stadion. ,,Dit is een primeur in de historie van de topsport. We creëren een nieuw ecosysteem en de manier waarop is kenmerkend voor de onderlinge verbondenheid en samenwerking in deze regio”, aldus Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV. ,,Er zullen bedrijven bij komen en misschien bedrijven af gaan’', zei commercieel directeur Frans Janssen van PSV.



De bedrijven zullen onder de vlag van ‘Brainport Eindhoven’ de nieuwe belangrijkste commerciële partner van de club worden en onder deze of een daaraan gelieerde naam de komende jaren op de voorkant van het shirt verschijnen. De sponsoring levert meerdere miljoenen per jaar op, waarbij de bedragen partieel door de bedrijven betaald worden. Janssen onthulde wel dat het ,,substantieel meer’' is dan de huidige hoofdsponsor Energiedirect.nl, die jaarlijks 6 miljoen euro betaalt. De vijf bedrijven die de nieuwe sponsordeal dragen, leggen volgens Janssen allemaal evenveel geld in.