Milan van Ewijk, van amateurs naar basiskracht bij Heerenveen op EK in Georgië: ‘Heb ambitie om mooie transfer te maken’

Interview Dolgelukki­ge Lieke Martens is haar man Benjamin van Leer dankbaar: ‘Dit is het leven waar ik naar verlangd heb’

Wordt het WK in Australië en Nieuw-Zeeland het toernooi van Lieke Martens (30)? Ze voelt zich fijn na een jaar in Parijs, dichter bij huis, én niet in de laatste plaats: ze is dolgelukkig na haar sprookjeshuwelijk met Benjamin van Leer. ,,Ik ben mijn vriend heel dankbaar. Of eh... mijn man, moet ik nu natuurlijk zeggen.”