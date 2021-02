Mike Snoei verlengt contract bij De Graafschap tot 2022: ‘Blij met het vertrouwen’

De contractverlenging van Snoei (57) wordt naar verwachting binnen enkele dagen officieel bekrachtigd. Woensdagavond buigt de raad van commissarissen van De Graafschap zich voor de laatste keer over de toekomst van de trainer. Daarna worden snel de handtekeningen gezet.



Snoei is bezig aan zijn tweede jaar bij De Graafschap. In zijn eerste seizoen heeft het coronavirus een streep door promotie gezet. Met zeven zeges op rij is de Doetinchemse club nu weer volop in de race voor een eredivisieticket.



,,Ik ben enorm blij met het vertrouwen van de club”, zegt de geboren Rotterdammer. ,,Ik ben nog niet klaar bij De Graafschap. We zitten in een fantastische periode. Dat smaakt naar meer.”