Mijlpaal voor Arne Slot: Feyenoord-trainer heeft bijzonder clubrecord te pakken

Met een 7-1 overwinning op Sjachtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League pakte Feyenoord-trainer Arne Slot vanavond een bijzonder clubrecord. De 44-jarige oefenmeester is Ernst Happel en Bert van Marwijk voorbij als coach met de meeste Europese zeges in Rotterdamse dienst.