Miedema voelt zich ineens een oudje bij Oranje

Verjonging bij LeeuwinnenVivianne Miedema, 23 jaar oud pas, voelde zich zowaar een beetje aan de oude kant toen ze deze week weer verzamelde met het Nederlands elftal. Oranje stapte, in verband met de absentie van een aantal vaste krachten, namelijk met onder anderen de twee tieners Fenna Kalma en Lynn Wilms in het vliegtuig naar Ljubljana.

,,Het is even wennen als er vijf of zes grote speelsters uit het team wegvallen. Het is dan ook vrij rustig op dit moment in het team”, ondervond Miedema. ,,Voor de nieuwe speelsters is dit een heel mooie kans om zichzelf te laten zien. Ze brengen vooral veel pubertijd en jeugdigheid met zich mee, haha. Ze doen dingen die ik drie jaar geleden ook deed. Ze waren ook allemaal net wat zenuwachtiger, maar gelukkig integreert iedereen goed in de groep. Fenna kent mij nog wel uit de Heerenveen-tijd en zij weet mij te vinden.”

Mede vanwege de drukke programma’s van de afgelopen weken werd er in het begin van de week rustig getraind. Pas woensdag vond de eerste groepstraining plaats. ,,En gelukkig kwam toen de realiteit naar voren: we deden jong tegen oud op de training. En gelukkig zat ik nog bij jong in het team”, aldus Miedema. ,,Ik voelde me altijd al wel oude garde, maar nu helemaal.”

De Kuip

Vrijdagavond vormt voor het EK-kwalificatieduel met Slovenië het Fazanerija City Stadium, een klein en verouderd stadion, het decor. Het contrast met de wedstrijd van dinsdag tegen Rusland, die in het stadion van PSV wordt afgewerkt, is dan ook groot. ,,Natuurlijk is dat af en toe wel even moeilijk. Maar het is een situatie die we zelf gecreëerd hebben”, aldus de spits. ,,Bij ons zitten er 25.000 of meer mensen op de tribune en je weet dat als je ergens anders naartoe gaat je het niet zo goed gaat krijgen.”

Stiekem hoopt Miedema ook snel eens met Oranje in de Kuip te spelen. ,,We hebben in Heerenveen gespeeld en een aantal keer in Eindhoven. Maar De Kuip zal ook een keer leuk zijn, want dat is het mooiste stadion van Nederland. Al moet ik dat natuurlijk zeggen als Feyenoord-fan. Donderdagavond zit ik voor de buis voor Feyenoord - Porto. Woensdag hebben we met het team ook Ajax en FC Barcelona gekeken.”

Alvorens Oranje weer voor eigen publiek gaat spelen, moet eerst de klus geklaard worden in Murska Sobota. ,,Veel van die meiden spelen hier in Slovenië of in de mindere competities in het buitenland”, weet Miedema. “Wij zijn favoriet en moeten van onszelf uitgaan en die wedstrijd gewoon winnen.”