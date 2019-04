Miedema en Martens scoren voor winnend Oranje

Door Daniël Dwarswaard



Over ruim twee maanden speelt Oranje de eerste wedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. De verwachtingen in Nederland zijn enorm hoog voor dat wereldkampioenschap. Na de verrassende EK-titel van 2017 in eigen land is de wereldtitel het volgende ultieme doel. Al maanden is het team van bondscoach Sarina Wiegman in voorbereiding op het toernooi in Frankrijk.



Voor het grote publiek werd dat echt zichtbaar door de oefenwedstrijd van de Oranjevrouwen gisteren tegen Mexico. Dinsdag wacht nog Chili in Alkmaar om de afgelopen trainingsweek af te sluiten. Later, waarschijnlijk begin juni, volgt nog een heuse ‘uitzwaaiwedstrijd’ voordat de selectie op 4 juni Frankrijk afreist.