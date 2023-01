Meteen weer averij, maar Ajax laat ook zien wat het meer in huis heeft dan PSV of Feyenoord

Spartaan Joshua Kitolano wil na vlucht uit Congo slagen voor ouders: ‘Hoop ooit voor Chelsea te spelen’

Eén van de opvallendste Spartanen is dit seizoen zonder enige twijfel Joshua Kitolano. De veelzijdige middenvelder is pas 21 jaar en maakt sinds zijn komst indruk bij de verrassing van de eredivisie. Een nadere kennismaking met de Noor met Congolese roots, die uitgebreid spreekt over ontwikkeling, ambities en zijn eerste maanden op Het Kasteel.

