Met Riechedly Bazoer is het nooit saai: ‘Was tendens alsof hij gek is die alleen voor problemen zorgt’

LIVE voorronde Conference League | AZ krijgt met kleine marge bezoek van Santa Coloma

AZ neemt het vanavond in de return opnieuw op tegen Santa Coloma uit Andorra. De vorige wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League eindigde in 1-0 in het voordeel van de Alkmaarders. Vanavond wil de ploeg van Pascal Jansen het afmaken. Je volgt het duel vanaf 20.45 uur hier live.