‘Messi van Breda’ keert terug bij NAC

Naast Lurling heeft Steijn al de beschikking over de assistenten Edwin de Graaf, Hans Visser en keeperstrainer Gabor Babos. Lurling tekent een contract voor twee jaar en gaat zelfstandig ook NAC onder 15 leiden. Het huidige voetbaljaar maakt hij af bij PSV waar hij in de jeugdopleiding actief is.



De aanstelling van Lurling, een uitstekende voetballer met een mentaliteit waar de jeugd een voorbeeld aan kan nemen, zal de NAC-supporters doen mijmeren over vroeger. Over die bewuste zondagmiddag 5 mei 2013 bijvoorbeeld. In een wedstrijd die NAC moet winnen om uit de degradatiezone te blijven, beleeft de dribbelaar zijn zwanenzang. Met weergaloze acties die voor altijd beklijven, verwerft hij de bijnaam ‘de Messi van Breda.’ Twee goals ook die in het geheugen van iedere NAC-supporter gegrift staan.