Mertens kan wel lachen om jubelstemming rond Oranje

Mertens vond Oranje zaterdagavond tegen Duitsland goed spelen. ,,Dat was indrukwekkend. Oranje heeft veel goede en snelle spelers. Als je tegen hen balverlies lijdt, heb je een probleem.'' Toch kon Mertens ook wel lachen om het plotselinge optimisme in Nederland na de 3-0 overwinning op Duitsland. ,,Dat is ook wel typisch Nederlands natuurlijk, het is vaak of geweldig of helemaal niets."