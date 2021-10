Merkwaardig misverstand tussen MVV-bussen en politie: ‘Ken je topografie!’

,,Onderweg naar Breda zijn een paar van onze supportersbussen bij Tilburg door de lokale politie van de weg gehaald en naar het Willem II-stadion gebracht, omdat ze werden aangezien voor Fortuna-bussen”, twitterde MVV vanavond. Provinciegenoot Fortuna Sittard speelt vanavond namelijk een uitwedstrijd tegen Willem II. ,,Laat dit alsjeblieft niet nog eens gebeuren”, voegde MVV er boos aan toe.



De politie reageerde en vertelde hoe de vork daadwerkelijk in de steel zat. ,,Het verhaal is anders. De bussen vóór jullie waren van Fortuna en werden door ons begeleid. Jullie buschauffeur dacht waarschijnlijk dat hij al in Breda was want hij reed er gewoon achter aan. Ken je topografie! Fijne wedstrijd en goede reis naar huis als jullie de weg weten.”