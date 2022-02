Merel van Dongen spreekt zich wél uit: ‘Blijkbaar is dat bijzonder in de voetbalwereld’

Met het opstappen van Marc Overmars als directeur voetbalzaken bij Ajax na grensoverschrijdend gedrag is de Metoo-bom ook in de voetbalwereld gebarsten. Sporters die zich nadrukkelijk uitspreken over die precaire thematiek, zijn schaars. Merel van Dongen, verdedigster van Oranje en Atlético Madrid, doet dat wél. In een hotel in het Franse Le Havre, waar de Leeuwinnen verbleven in het kader van het Tournoi de France, licht ze dat toe.