Memphis: Slordigheid niks te maken met oefenduel

Poll Niemand wil het Nederlands elftal nog zien

13:36 Oranje speelt vanavond een interland die nergens over gaat, tegen Schotland. Supporters haken af, nu het Nederlands elftal na het EK voetbal in Frankrijk (2016) ook het WK van volgend jaar in Rusland mist. Steek de thermometer in de supportersschare van Oranje en je krijgt ‘m bevroren terug.