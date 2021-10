Memphis Depay niet te stoppen in 2021: record Patrick Kluivert uit de boeken

Met de 2-0 in de 21ste minuut maakte Memphis zijn dertiende goal voor Oranje in het jaar 2021, een record. Nooit scoorde een Oranje-speler zó vaak in een kalenderjaar. Die rekening opende Memphis op 30 maart in de uitwedstrijd tegen Gibraltar. Toen maakte de Oranje-spits twee goals. Vervolgens maakte hij er ook twee tegen Schotland, eentje tegen Georgië, eentje tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië op het EK en vervolgens twee tegen Montenegro en drie tegen Turkije in het WK-kwalificatietoernooi.



Eigenlijk had Memphis in de negentiende minuut al zijn dertiende goal van het kalenderjaar moeten maken, maar de spits van FC Barcelona verzuimde een penalty tegen de touwen te werken. Zijn poging werd gekeerd door Bradley Banda, doelman van Gibraltar.



Nadat Memphis het kalenderjaarrecord dus alsnog pakte, maakte de aanvaller vlak voor rust ook zijn veertiende van 2021. Daarmee maakte hij dit kalenderjaar al twee goals meer dan Patrick Kluivert in het jaar 2000 deed. In totaal staat Memphis nu op 35 goals, even veel als Ruud van Nistelrooy en Faas Wilkes. Alleen Arjen Robben, Dennis Bergkamp (beiden 37), Kluivert (40), Huntelaar (42) en Van Persie (50) maakten meer goals.