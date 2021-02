Meeste doelpuntrijke wedstrijden van Europa zijn in de eredivisie

Met ruime cijfers verliezen in een leeg stadion lijkt wel een hype. Het gebeurde, sinds het coronavirus Europa in de greep nam, al elf keer dat een ploeg met zes doelpunten verschil verloor. Ajax spant de troon door in een doodstille Koel met 0-13 te winnen van VVV-Venlo.

Grootste ‘coronazeges’

Er wordt sinds de hervatting van de Europese competities na de coronapauze flink gescoord. In liefst achttien wedstrijden van de Top 5 competities, Europa League, Champions League en Nederland vielen er acht of meer doelpunten. In het seizoen 2019/20, tot de coronapauze, was dit dertien keer.



De Nederlandse competitie staat bovenaan met liefst zes wedstrijden waarin meer dan acht doelpunten vielen. Vorig seizoen was dit bij slechts twee duels in 26 speelrondes. In de Premier League en Serie A eindigden vijf wedstrijden met acht treffers of meer op het scorebord (vorig jaar beiden twee duels).