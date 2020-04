Meeste aanvoerders willen competities uitspelen

De Centrale Spelersraad (CSR) had er donderdag al voor gepleit om de Nederlandse competities uit te spelen, op voorwaarde dat de veiligheid en gezondheid gewaarborgd is.



De meeste aanvoerders van de achttien eredivisieploegen zijn het hier volgens de VVCS volledig mee eens. In de eerste divisie volgt een hele forse meerderheid het standpunt van de CSR.



De clubs op het hoogste niveau zijn verdeeld. Ajax sprak zich woensdag bij monde van directeur Marc Overmars als eerste heel duidelijk uit. Volgens Overmars moet het seizoen per direct worden beëindigd vanwege de coronacrisis. AZ en PSV sloten zich daar donderdag bij aan en ook clubs als PEC Zwolle, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk zien er niet veel in om de competitie nog uit te spelen als de coronacrisis is opgelost.