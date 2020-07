Meer spelers, Advocaat blijft erom schreeuwen: ‘Het beangstigt me wel’

Door Dennis van Bergen



Even laat Dick Advocaat een stilte vallen, kort nadat hij zojuist weer zijn eerste training van het nieuwe seizoen heeft geleid bij Feyenoord. Dat is wanneer hij een antwoord zoekt op de vraag die hem gesteld is vanuit de zaal. Of hij een beetje is uitgerust tijdens zijn vakantie. ,,Ja, natuurlijk ben ik uitgerust’’, antwoordt de coach dan, op een toon die doet vermoeden alsof de 72-jarige net zijn 27ste verjaardag heeft gevierd. ,,Want ik heb helemaal niks gedaan.’’