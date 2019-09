Media sparen Mannschaft niet: ‘Alsof Oranje te maken had met voetbaldwerg’

Met 9 punten uit 4 duels lijkt het met dat vrezen voor het EK wel mee te vallen. Toch kopt de Duitse boulevardkrant met ‘EK-alarm’, waarmee het doelt op een waarschuwing van aanvoerder Manuel Neuer. ,,We weten dat in voetbal alles kan gebeuren. Dat hebben we zelf op het WK in 2018 met een vroege uitschakeling ondervonden. Dat verwachtte toen ook niemand. We moeten de uitwedstrijd van maandag tegen Noord-Ierland zeer serieus nemen. Natuurlijk leven we daar nu niet met een prettig gevoel naartoe. En zij hebben nog geen punt verspeeld.”