Mbappé zet titel PSG kracht bij met hattrick

Het vuurwerk op het veld kwam vervolgens van Mbappé. Die maakten na een kwartier uit een snelle aanval de 1-0. Uit een combinatie van Dani Alves maakte de 20-jarige aanvaller de 2-0. In de tweede helft, met Neymar die als invaller zijn rentree maakte na ruim drie maanden afwezigheid, zorgde Mbappé voor zijn dertigste treffer in de Franse Ligue 1. Aleksandr Golovin deed nog iets terug voor AS Monaco met de 3-1. PSG speelde vanavond in speciale shirts, waarvan de opbrengst zal gaan naar de restauratie van de vorige week deels afgebrande Notre Dame.



Voor de Braziliaanse rechtsback Dani Alves (35) is zijn tweede landstitel in Frankrijk alweer de 39ste prijs uit zijn carrière.



Maar er was meer heuglijk nieuws uit Parijs: Neymar maakte zijn rentree bij PSG, nadat hij op 23 januari geblesseerd raakte aan zijn voet. Ook Edinson Cavani, die de voorbije weken op non-actief stond vanwege een blessure, maakte zijn rentree.