Mazraoui terug op trainingsveld bij Ajax

Van Veenendaal ‘Prijs komt bij mijn ouders. Naast mijn veterstrik­di­plo­ma, denk ik’

16:26 Sari van Veenendaal is de beste keepster van de wereld. Ze genoot van een ‘magische avond’ in Milaan die ze tegelijkertijd op haar eigen nuchtere wijze beleefde. ,,Die dresscode is niet zo mijn ding, maar om daar samen met mijn vader te zijn was heel speciaal.’’