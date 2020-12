Mazraoui, Neres, Traoré en Tagliafico blijven twijfelgevallen bij Ajax

Ten Hag is minder positief over het meespelen van Lassina Traoré, die zaterdag uitviel tegen FC Twente. ,,Hij gaat ook trainen, maar hij is ook ons grootste vraagteken”, zei de trainer.



Neres en Mazraoui raakten vorige week geblesseerd tegen Liverpool. Tagliafico en Traoré moesten zich afgelopen zaterdag tegen FC Twente laten vervangen.



Ajax moet Atalanta verslaan om te mogen overwinteren in de Champions League. Bij een gelijkspel of nederlaag bekert Ajax verder in de Europa League.