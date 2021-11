Mazraoui na unieke avond voor Ajax: ‘Niemand had dit verwacht, maar wij wel’

,,Dit was een wedstrijd waarin wij karakter hebben getoond", begint de speler aan zijn verhaal. ,,We hebben laten zien wat mentaliteit is en dat we niet alleen mooi voetbal kunnen spelen, maar ook bij achterstand strijd kunnen leveren en met ons hart kunnen spelen. Nooit opgeven, dat hebben we vandaag ook niet gedaan.”



Nadat Mats Hummels met rood van het veld werd gestuurd, was het Mazraoui die een penalty veroorzaakte. ,,De rode kaart was een heel gevaarlijke sliding. Als Antony nog een stapje zet, ligt zijn been eraf. Je kunt in dit geval rood geven, maar ook geel", vindt Mazraoui. Over de penalty: ,,In mijn ogen was het geen strafschop. Ik vroeg nog aan de scheidsrechter of ik het echt was die hem neerhaalde. Of ik raakte hem heel licht of helemaal niet, dat moet ik nog terugkijken. Ik weet ook niet wat er is gebeurd.”