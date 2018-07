Maxi Romero maakt eerste goal bij monsterzege Jong PSV

Romero maakte onlangs op het trainingskamp van PSV in Verbier al zijn officieuze debuut voor de Eindhovenaren. Tegen Neuchâtel Xamax kwam de Argentijn in een oefenduel dertig minuten in actie. Het doelpunt tegen Standard Luik is een nieuwe opsteker voor Romero, die sinds zijn komst naar PSV wegens fysieke tegen- en terugslagen lange tijd geen wedstrijdminuten kon maken.