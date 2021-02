Maxi Romero keert voor revalidatie terug in Nederland

Alles wat eventueel nog eerder zou kunnen, is meegenomen. Romero scheurde in september zijn kruisband af in het duel tussen PSV en NS Mura, in Slovenië. Hij oogde in die periode sterk en was bezig om zich het spel van Roger Schmidt eigen te maken. Romero maakte in het weekend daarvoor als invaller een belangrijke treffer voor PSV, dat vastzat tegen FC Emmen en dankzij de Argentijn met 2-1 won.