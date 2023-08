Maurice Steijn over afscheidnemende Mohammed Kudus: ‘We gaan hem missen als hij straks weg is’

Met samenvattingAjax werkte donderdagavond aan het zelfvertrouwen. Na de 2-2 van zaterdagavond tegen Excelsior, was de 1-4 zege op Loedogorets erg welkom. Mohammed Kudus was de grote man met drie goals. ,,Het lijkt erop dat hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld", zei de trainer na afloop.

Steijn zag 'een effectief Ajax’. ,,Het was wel de wedstrijd van Kudus en Jay Gorter. Met drie doelpunten is Kudus ongelooflijk belangrijk. Jay had ook een aantal uitstekende reddingen. Ze konden hem alleen maar verslaan met een penalty waar hij ook dicht bij zat", zegt de oefenmeester bij RTL7.



Kudus scoorde drie keer en lijkt naar West Ham United te verkassen. ,,Ik doe gewoon mijn werk en ben belangrijk voor Ajax. Ik moest vandaag goed presteren en dat heb ik gedaan", zei Kudus na afloop. Steijn: ,,Heel knap dat hij zo stoïcijns blijft met alle perikelen. Ik heb hem een publiekswissel gegeven, dat verdiende hij. Het lijkt erop dat hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. We gaan hem missen als het definitief is.”

Volledig scherm Maurice Steijn. © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,Dit is een heel belangrijke overwinning. We zijn aan het bouwen, veel spelers zijn vertrokken en we hebben veel nieuwe gezichten. Vandaag hebben we weer een nieuwe stap gezet. We waren effectief en gaven de kansen niet zo makkelijk weg", aldus Steijn, die nog een nieuwkomer hoopt te verwelkomen als Kudus weg is. ,,We hebben nog zeven dagen. Ik heb alle vertrouwen in de directie.”

Gorter: ‘Eerste keer belangrijk voor Ajax’

Voor Jay Gorter was het een mooie avond. Vooral in de tweede helft was hij erg belangrijk met een aantal knappe reddingen. ,,We hebben in de eerste helft goed gespeeld, op basis van de tweede helft is er nog werk aan de winkel. Voor mij is dit fijn, eindelijk een lekkere pot. Eentje waarin ik kon uitblinken. Voor mijn zelfvertrouwen heeft dit een boost gegeven.”

,,Dit is de eerste keer dat ik belangrijk kan zijn voor Ajax. Ik weet wat ik kan en schreeuw dat niet van de daken. Ik hoop dit niveau vast te houden, maar blijf met beide benen op de grond staan. Het gaat tenslotte met ups en downs. Maar dat de trainer vertrouwen in mij heeft is heel fijn. Ik weet wat hij van mij vindt, dan houd ik me niet bezig met aankopen, maar alleen met mezelf.”

