Maurice Steijn hakt knoop door: Jay Gorter nieuwe eerste keeper van Ajax

Jay Gorter verdedigt zaterdag het doel van Ajax in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Hij krijgt de voorkeur boven de van Eintracht Frankfurt overgekomen Diant Ramaj, die op de bank plaatsneemt. Aanwinst Chuba Akpom is nog niet inzetbaar tegen de Rotterdammers.

De 23-jarige Gorter kwam afgelopen zaterdag ook in het veld nadat Gerónimo Rulli was uitgevallen. Ajax meldde afgelopen maandag dat de Argentijn voor de winterstop niet meer in actie komt. De club wilde Gorter dit seizoen eigenlijk verhuren. Maar dat gaat nu niet door, want ook doelman Remko Pasveer is voorlopig nog geblesseerd.

,,Met Diant Ramaj en Gorter hebben we twee talentvolle keepers”, stelt trainer Maurice Steijn op de website van Ajax. ,,Ik heb nu gekozen voor Gorter omdat hij al langer bij de groep zit en onze stijl van spelen beter beheerst. Hij kent de jongens in de achterhoede goed en spreekt de taal. Het zijn kleine dingen die in zijn voordeel vallen, want ze zitten dicht bij elkaar.”

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

Gorter speelt sinds de zomer van 2021 voor Ajax, dat hem overnam van Go Ahead Eagles. Afgelopen seizoen verhuurden de Amsterdammers hem aan het Schotse Aberdeen. Daar arriveerde hij in januari.

Akpom

Steijn is blij met de komst van Chuba Akpom, die werd overgenomen van Middlesbrough. ,,Ik wilde een spits erbij. Met Brian Brobbey hebben we een uitstekende ‘nummer negen’, maar als Ajax zijnde kun je niet met één spits de competitie in. Zij mogen gaan strijden om wie de voorkeur krijgt.”

Akpom is nog niet inzetbaar tegen Excelsior. ,,We hebben genoeg mogelijkheden, maar hij komt eraan. We hopen dat hij met de Europese wedstrijden erbij is.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal