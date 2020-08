Matige generale voor AZ richting CL-duel: gelijkspel tegen Telstar

Video & Podcast Geroemde AZ-aanval staat nog droog: ‘Ik maak me niet ongerust’

17 augustus De veelgeroemde aanvallers van AZ hebben in de voorbereiding nog niet kunnen scoren. De Alkmaarders verloren mede daardoor met 0-2 van het sterke AS Monaco. Over ruim een week wacht al het voorrondeduel in de Champions League met Viktoria Plzen.