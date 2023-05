Matig PSV verzuimt tegen Heerenveen plek twee veilig te stellen; strijd om CL-ticket pas op slotdag beslist

Ajax houdt hoop op voorronde Champions League na zege op FC Utrecht en misstap PSV

Ajax heeft in eigen huis een belangrijke zege geboekt op FC Utrecht. De ploeg van John Heitinga was heer en meester in eigen huis, maar hield de bezoekers in de wedstrijd door de kansen nauwelijks af te maken. Dankzij treffers van Steven Bergwijn, Davy Klaassen en Brian Brobbey werd de zege over de streep gesleept: 3-1.