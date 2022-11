Matchwinner Quilindschy Hartman straalt na eerste goal voor Feyenoord: ‘Maar we speelden zeker niet goed’

Hans Kraaij junior begon het interview op ESPN met de vraag hoe hij Hartman mocht noemen. Met zijn gehele voornaam, of de naam die zijn ploeggenoten voor hem hebben. ,,Ja, zeg maar Q hoor. Ze noemen me allemaal Q (kuu, op zijn Nederlands) of kjoe (op zijn Engels), het ligt er een beetje aan wat ze makkelijker vinden. Mij maakt het niet uit, ik ben het wel gewend en in het veld is het natuurlijk makkelijker", legde Hartman uit.



De linksback speelt al sinds zijn negende voor Feyenoord, maar kwam door een zware knieblessure en corona ruim twee jaar niet in actie. Vorige week donderdag viel hij uitstekend in tegen Lazio en dat leverde hem een basisplaats op tegen FC Volendam (0-2 winst), waarna hij ook vanavond in de basis stond. ,,Ik denk dat ik tegen lazio goed inviel. Dat is niet slecht voor je zelfvertrouwen natuurlijk. Dat resulteerde in een basisplaats tegen Volendam en vanavond weer, dus daar ben ik erg blij mee", zei de linksback, die zondag in de stadsderby tegen Excelsior ook nog aan de aftrap wordt verwacht in de laatste wedstrijd voor het WK.

Hartman schoot al in de vierde minuut raak, na goed voorbereidend werk van David Hancko en Igor Paixao op de linkerflank. ,,Ja, zeker een mooie goal, hij was vol overtuiging ingeschoten", zei hij stralend voor de camera van ESPN. ,,Zo’n eerste goal is natuurlijk altijd mooi", zei Hartman, die twee keer scoorde in veertig duels voor Feyenoord onder 19. Dat hij geen echte doelpuntenmaker is wilde hij zich niet laten aanpraten. ,,Dat moet nog blijken, want dit was pas mijn achtste wedstrijd in de hoofdmacht.”

Tyrell Malacia als voorbeeld

Hartman scoorde dus al vroeg, maar kwam verder niet heel vaak mee op. ,,Lutsharel Geertruida ging op rechts veel mee naar voren, dus dan moet de andere back blijven hangen voor de restverdediging”, legde hij uit. Over de ruim negentig minuten die na zijn goal nog gespeeld werden kon Hartman kort zijn. ,,Dat was gewoon niet goed genoeg. Als je het thuis tegen de nummer zeventien van de eredivisie zo lastig hebt is dat niet goed. Het moet zondag tegen Excelsior zeker beter, dan willen we het jaar goed afsluiten.”

,,Of ik mijn kans heb gepakt? Een beetje wel, denk ik. Ik ben niet nerveus nee, als ik ergens niet zenuwachtig voor hoef te zijn is het voetballen want dat kan ik. Natuurlijk is de weg die Tyrell Malacia heeft afgelegd een voorbeeld. Ook hij komt uit de eigen jeugd. Voor dit seizoen zat ik nog bij het elftal onder 21 jaar dus ik ben verder dan ik had gedacht. Maar dit moet ik volhouden.”

Arne Slot: ‘Hadden een paar leuke kansen’

,,Armoedig zou ik het niet willen noemen, maar ik was niet echt tevreden”, zei Slot na afloop bij ESPN. ,,Natuurlijk ben ik blij dat we naast PSV staan, maar als we zo blijven spelen dat zal het een hele toer worden om daar te blijven staan. We hadden een paar leuke kansen, maar we hadden veel beter aan de bal moeten zijn en veel meer moeten creëren. Op het einde was het billenknijpen dat Cambuur niet die gelijkmaker maakt. Je weet dat ze altijd nog één kans gaan krijgen en die kregen ze. We hadden geluk dat die laatste kans er niet inging.”

Volledig scherm Arne Slot. © ANP

Orkun Kökçü: ‘Spanning nam toe’

Feyenoord-captain Orkun Kökçü was ook niet echt tevreden. ,,Je begint goed en komt 1-0 voor en krijgt daarna genoeg kansen, grote kansen ook. Maar als je er niet meer maakt, blijft het onnodig spannend. Dan gaat het de tweede helft ook veel moeizamer. Als je meer doelpunten maakt dan gooi je de wedstrijd in het slot en voetbal je het makkelijker uit. Dan hadden we eerder vooruit kunnen kijken naar de wedstrijd van zondag", zei de Turkse international. ,,Nu voelde je op het einde wel de spanning toenemen. Want zij pompen die bal dan naar voren. Dus daarom werd het toch nog lastig. Maar we hebben uiteindelijk toch gedaan wat we moesten doen. Het is een hele belangrijke overwinning. Drie punten, dus we kunnen gewoon lachen.”

Volledig scherm De stand in de eredivisie. © AD