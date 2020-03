Martens eindelijk terug bij Leeuwinnen: ‘Ik heb er heel veel zin in’

Sinds het WK 2019 in Frankrijk was Martens niet meer dan de partij door een teenblessure en dus treft ze ook een aantal nieuwe gezichten bij de Leeuwinnen. ,,De assistent-trainer (Arvid Smit, red.) had ik nog niet gezien. Joëlle (Smits) en Lynn (Wilms) ook nog niet. Leuk dat er nieuwe talenten bijkomen", vindt Martens. Martens speelt sinds eind november weer bijna alles voor Barcelona, dat in de Spaanse vrouwencompetitie met een voorsprong van negen punten op Atlético Madrid bovenaan staat. ,,Ik ben weer volle bak bezig met mijn club dus ik ga gewoon lekker door. Fijn om weer op het veld te staan met de meiden en dat we weer door kunnen pakken. Dit zijn goede wedstrijden om ons voor te bereiden richting de Olympische Spelen. Ik heb er heel erg veel zin in.”

Toernooi

Op woensdag 4 maart (19.00 uur) is in het Stade de Hainaut in Valenciennes eerst Brazilië de tegenstander en op dinsdag 10 maart (21.00 uur) neemt Oranje het daar op tegen gastland Frankrijk. Tussen deze ontmoetingen wacht op zaterdag 7 maart (19.00 uur) nog het treffen met Canada in havenstad Calais (Stade de l’Épopée). Net als Martens is ook Stefanie van der Gragt weer van de partij. Zij was afgelopen weekend nog trefzeker namens Barcelona in het 5-0 gewonnen duel met CFF Madrid. In dat duel bleef Martens de hele wedstrijd op de bank.



Na het toernooi in Frankrijk hervat Oranje op vrijdag 10 april in en tegen Kosovo de EK-kwalificatiereeks en vier dagen later is Estland in Groningen de volgende opponent op weg naar het EK 2021, dat volgend jaar zomer in Engeland wordt gehouden.