Marokko is top, Van Praag niet

ColumnAD-columnist Willem van Hanegem genoot afgelopen weekend van feestvierende Marokkanen, maar verbaasde zich over een anekdote van Johan Neeskens over Michael van Praag. ,,Wat een ongelooflijke kwibus is die man."

Laat ik beginnen met een welgemeende felicitatie aan Marokko. Ze zijn er komende zomer in Rusland bij en dat is schitterend. Het geeft het WK nog enigszins een Nederlands tintje met de twee broertjes Amrabat, Ziyech, El Ahmadi en Mahi.



Zaterdagavond stroomde mijn telefoon vol met prachtige filmpjes van feestende Marokkanen in de grote steden in ons land. Spelers met een Marokkaanse achtergrond, met wie ik in mijn loopbaan als trainer te maken heb gehad, stuurden die filmpjes.

Zag ik tenminste toch nog bewegende beelden van Marokkanen. Op al die betaalzenders kon je Lisse tegen Katwijk en Noord-Ierland tegen Zwitserland zien. Maar van Ivoorkust tegen Marokko nog geen flits. Jammer, want Marokko heeft twintig jaar moeten wachten op dit prachtige moment.

Ik verwacht niet dat het voor ons ook zo lang gaat duren. Maar als ik de reacties na Schotland tegen Nederland hoor, dan schrik ik. Ik heb helemaal niets tegen Memphis Depay, integendeel. Maar na al die interlands, waarin hij helemaal niets heeft laten zien, maakte hij nu eindelijk een doelpunt na een prima sprint. Vervolgens was iedereen in de zevende hemel, want Memphis had zo enorm zijn best gedaan. Hij was gretig en zou zijn belofte gaan inlossen, las ik. Nou, ik heb de hele wedstrijd gezien, dat was al een prestatie van formaat, maar het was verre van goed. En dat was Memphis ook niet.

Om verder te komen, is het zaak om heel kritisch te blijven. Om de lat niet zo laag te leggen dat opeens iedereen aan de norm voldoet. Schotland tegen Nederland was gewoon vreselijk. Geen tempo, geen zorgvuldigheid, niks. Dat hele optreden leek mij geen compliment waard.

Kwibus

Dat kun je ook zeggen van Michael van Praag. Met die man had ik al niets en dat is voor Johan Neeskens dus hetzelfde, las ik zaterdag in deze krant. Een van de allerbeste spelers ooit van Ajax moest als een kleine jongen bedelen om het spelershome in te mogen, toen hij assistent-bondscoach was. Hoe verzin je het? Van Praag stelde zich formeel op, want Johan had niet de juiste toegangskaart en Van Praag zei later ‘dat hij zou kijken of hij iets voor hem kon betekenen’. Wat een ongelooflijke kwibus is die man dus. Ik sprak laatst Jan de Jong, de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij stelde dat spelers, die in het verleden veel hebben betekend voor Feyenoord, gewoon binnen moeten kunnen lopen. Lijkt mij prima.

Het gaat me helemaal niet om mezelf hoor, integendeel. En ik deel ook geen complimentje uit aan De Jong, omdat ik hem wel eens heb gesproken. Als hij straks fouten maakt in de Kuip, zal ik daar in deze column echt op terugkomen.

Hoe Van Praag zich opstelde tegenover Neeskens, dat is pijnlijk. Al die hotemetoten met stapels vol toegangskaarten in hun kontzak in de vip-zones en de oud-spelers moeten op hun knieën liggen voor een kopje koffie? Nees deed in zijn loopbaan al heel veel goed. Destijds bij Van Praag rechtsomkeert maken en wegwezen, dat was één van zijn allerbeste beslissingen ooit.